Лукашенко хочет снизить импорт нефти из России, а из Украины и стран Балтии – увеличить

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует уменьшить импорт нефти из России до 40% от потребностей республики. Остальное же хотят завозить из стран Балтии и Украины – по 30%.

О поисках Беларусью альтернативных источников импорта нефти сообщает БелТА.

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Сейчас у страны нет необходимой альтернативы российской нефти. Но власть пытается диверсифицировать импорт.

Беларусь будет пытаться поставлять с российского рынка до 30-40% от потребностей республики. 30% мы должны завозить из стран Балтии и еще 30% через Украину – проверенный уже путь,

– отметил Лукашенко.

По его словам, возможно, поставлять нефть в Беларусь будет Казахстан. Конечно, если получит разрешение от России.

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