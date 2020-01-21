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      Лукашенко хочет снизить импорт нефти из России, а из Украины и стран Балтии – увеличить

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      Беларусь ищет альтернативу импорта нефти / dw.com

      Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует уменьшить импорт нефти из России до 40% от потребностей республики. Остальное же хотят завозить из стран Балтии и Украины – по 30%.

      О поисках Беларусью альтернативных источников импорта нефти сообщает БелТА.

      Обратите внимание: Все горло дерем, – Лукашенко возмутился ценами на российский газ

      Сейчас у страны нет необходимой альтернативы российской нефти. Но власть пытается диверсифицировать импорт.

      Беларусь будет пытаться поставлять с российского рынка до 30-40% от потребностей республики. 30% мы должны завозить из стран Балтии и еще 30% через Украину – проверенный уже путь,
      – отметил Лукашенко.

      По его словам, возможно, поставлять нефть в Беларусь будет Казахстан. Конечно, если получит разрешение от России.

      Важно! Ранее стало известно, что "Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти с месторождения Johan Sverdrup.

      Что известно о спорах Беларуси и России насчет нефти

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию.
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
      • Впоследствии Беларусь начала поиск альтернативных источников нефти, рассматривали, в том числе и Украину.
      • Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.
      Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Новости Казахстана нефть Новости Беларуси
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