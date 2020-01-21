Лукашенко хочет снизить импорт нефти из России, а из Украины и стран Балтии – увеличить
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует уменьшить импорт нефти из России до 40% от потребностей республики. Остальное же хотят завозить из стран Балтии и Украины – по 30%.
О поисках Беларусью альтернативных источников импорта нефти сообщает БелТА.
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Сейчас у страны нет необходимой альтернативы российской нефти. Но власть пытается диверсифицировать импорт.
Беларусь будет пытаться поставлять с российского рынка до 30-40% от потребностей республики. 30% мы должны завозить из стран Балтии и еще 30% через Украину – проверенный уже путь,
– отметил Лукашенко.
По его словам, возможно, поставлять нефть в Беларусь будет Казахстан. Конечно, если получит разрешение от России.
Важно! Ранее стало известно, что "Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти с месторождения Johan Sverdrup.
Что известно о спорах Беларуси и России насчет нефти
- Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию.
- Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
- Впоследствии Беларусь начала поиск альтернативных источников нефти, рассматривали, в том числе и Украину.
- Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.