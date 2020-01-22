22:35
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, сьогодні
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Публікації Блоги
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Беларусь ищет альтернативу российской нефти: почему это выгодно Украине

      1204
      Толька не российская нефть / BB.lv

      Белоруссия ищет нефть нероссийского происхождения. И даже начинает ее закупать.

      В общем-то, и раньше в периоды обострения Лукашенко периодически грозился отказаться от российской нефти, но в конце концов проблемы худо-бедно, но улаживались. Сейчас ситуация выглядит несколько иначе – Кремль очевидно намерен наказать строптивого союзника, который разрушил план "А" из целого списка сценариев узурпации власти нынешним российским президентом и вынудил его начать реализовывать один из самых рискованных из этого списка.

      Обратите внимание: После длительных споров с Россией Беларусь все же возобновляет экспорт нефти

      При потребности Белоруссии в 24 млн тонн нефти в год разница между поставками российской (на прежних условиях) и нероссийской может составить пордяка 1,6 млрд долларов. Это то, что Белоруссия переплатит в случае перехода на альтернативные источники. Однако у стратегического товара цена – показатель интегральный, в который включается и плата за безопасность. Полтора миллиарда долларов – это немало, но если это цена безопасности от невменяемого партнера и, не побоюсь этого слова, союзника, то можно и потерпеть.

      Правда, помимо чисто денежных расчетов, есть еще и материальные. Логистика поставок по альтернативным маршрутам пока выглядит довольно сложной. Кроме того, прибалтийские порты не смогут осуществить перевалку достаточных объемов нефти, что ограничивает возможности по морским поставкам. Россия при этом блокирует транзит казахстанской нефти, не давая разрешение на него. Однако белорусские власти уже прорабатывают целый комплекс мероприятий по возможностям альтернативных маршрутов – через Польшу и через Украину.

      Украинская история для Кремля снова повторяется – политический шантаж подкрепляется шантажом углеводородным. В конце концов дело закончилось известно чем. Традиция прыгать по граблям никак не заканчивается.

      Читайте также: Лукашенко хочет снизить импорт нефти из России, а из Украины и стран Балтии – увеличить

      На Донбасі снайпер вбив молодого військового з Волині: фото та ім’я героя
      сьогодні
      14985
      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Новини Білорусі Газ Ринок газу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:10 Головні новини 22 січня: Зеленський у Давосі, Коломойський проти НБУ, бійка Киви
      Василь Денисюк 299
      сьогодні , 22:00 Беларусь ищет альтернативу российской нефти: почему это выгодно Украине
      Блоги 1204
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8275
      сьогодні , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      831
      сьогодні , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 556
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук