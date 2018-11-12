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      Беларусь планирует построить порт на Днепре недалеко от Украины: известна причина

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      Беларусь может построить порт на Днепре недалеко от Украины
      Беларусь может построить порт на Днепре недалеко от Украины / Фото из открытых источников

      Власти Беларуси рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре недалеко от границы с Украиной. Его планируют использовать для транспортировки грузов к Черному морю.

      Об этом сообщает БЕЛТА.

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      Так, для реализации этого проекта Беларусь намерена привлечь турецкую компанию Derin Shipping & Trading Co.

      Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных отмечает, что строительство речного порта на Днепре "позволит Беларуси стать морской державой".

      Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в селе Нижние Жары Брагинского района (Гомельская область Беларуси – 24 канал), который превратит Беларусь в морскую державу,
      – заявил он.

      Благодаря речному порту Беларусь планирует перевозить нефтепродукты и товары химической промышленности. По словам посла, порт принесет Беларуси экспортные возможности, "о которых они не могли мечтать".

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      Он считает, что таким образом Гомельская область станет главным двигателем экономического роста всей страны.

      Теги: Новости политики Новости Беларуси Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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