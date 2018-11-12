Беларусь планирует построить порт на Днепре недалеко от Украины: известна причина
Власти Беларуси рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре недалеко от границы с Украиной. Его планируют использовать для транспортировки грузов к Черному морю.
Об этом сообщает БЕЛТА.
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Так, для реализации этого проекта Беларусь намерена привлечь турецкую компанию Derin Shipping & Trading Co.
Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных отмечает, что строительство речного порта на Днепре "позволит Беларуси стать морской державой".
Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в селе Нижние Жары Брагинского района (Гомельская область Беларуси – 24 канал), который превратит Беларусь в морскую державу,
– заявил он.
Благодаря речному порту Беларусь планирует перевозить нефтепродукты и товары химической промышленности. По словам посла, порт принесет Беларуси экспортные возможности, "о которых они не могли мечтать".
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Он считает, что таким образом Гомельская область станет главным двигателем экономического роста всей страны.