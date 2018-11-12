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      Білорусь планує збудувати порт на Дніпрі неподалік України: відома причина

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      Білорусь може збудувати порт на Дніпрі неподалік України
      Білорусь може збудувати порт на Дніпрі неподалік України / Фото з відкритих джерел

      Влада Білорусі розглядає можливість будівництва річкового порту на Дніпрі неподалік кордону з Україною. Його планують використовувати для транспортування вантажів до Чорного моря.

      Про це повідомляє БЕЛТА.

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      Так, для реалізації цього проекту Білорусь має намір залучити турецьку компанію Derin Shipping & Trading Co.

      Посол Білорусі в Туреччині Андрій Савіних наголошує, що будівництво річкового порту на Дніпрі "дозволить Білорусі стати морською державою".

      Наші турецькі партнери розглядають можливість будівництва порту в селі Нижні Жари Брагінського району (Гомельська область Білорусі – 24 канал), який перетворить Білорусь на морську державу,
      – заявив він.

      Завдяки річковому порту Білорусь планує перевозити нафтопродукти та товари хімічної промисловості. За словами посла, порт принесе Білорусі експортні можливості, "про які вони не могли мріяти".

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      Він вважає, що таким чином Гомельська область стане головним двигуном економічного росту всієї країни. 

      Теги: Новини політики Водний транспорт Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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