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      Якщо ми прийдемо в Україну, то тільки на тракторах чи тролейбусах, – Лукашенко

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      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Getty images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна на Донбасі – це проблема трьох слов’янських народів, і запевнив, що білоруси в Україну на танках не прийдуть.

      Про це він заявив від час емоційного виступу в рамках першого Форуму регіонів, що триває у білоруському Гомелі.

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      Говорячи про війну на Донбасі, він назвав її болючим питанням і для України, і для її сусідів – в тому числі і для Білорусі.

      Це питання війни та миру, і я зачіпаю це питання, бо воно останнім часом природньо, що політизоване та волею-неволею Білорусь, яка розташована не за тисячі кілометрів від конфлікту,
      – заявив Лукашенко, додавши, що війна відбувається на його "порозі" – "у братів".

      Він озвучив позицію Білорусі з цього приводу.

      "Ми (Білорусь, – ред.) готові включитись в цей конфлікт там, де важко, де немає тієї довіри, яка повинна бути, ми готові це зробити, але тільки заради одного – заради миру", – війну на Донбасі Лукашенко назвав проблемою "трьох слов’янських народів".

      Він наголосив, що Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленостей України і Росії,

      Ми не напрошуємось на роль миротворців чи посередників, я це терпіти не можу! 
      – емоційно сказав Лукашенко, згадавши про санкції, які колись Захід ввів проти Білорусі.

      Він попросив вибачення у Порошенка, що "зачепив цю болючу тему", але, за словами білоруського лідера, його країну просто втягнули у цю "проблему".

      "Ми якщо і прийдемо з півночі до вас, – я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, – то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках", – запевнив білоруський лідер.

      Ми не просимось бути ні посередниками, ні миротворцями, ми просто за вас переживаємо – все, що можемо для вас зробити, ми готові… Треба припинити братовбивчу війну – ми до ваших послуг,
      – підсумував Олександр Лукашенко.

      До слова, на початку жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко здивував заявою, що у разі війни, обіцяє видати зброю кожній білоруській родині.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Білорусь є однією з тих країн, де українці не можуть почувати себе у безпеці.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Мінськ Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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