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      Не тільки Росія: Клімкін назвав ще одну країну-сусідку України, де українцям загрожує небезпека

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 Канал

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що громадянам України небезпечно перебувати не лише на території Росії, але й у Білорусі.

      Про це глава зовнішньополітичного відомства України сказав в інтерв’ю, яке дав польському виданню Rzeczpospolita.

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      Він прокоментував затримання у Білорусі журналіста і блогера Павла Шаройка у жовтні 2017 року.

      За словами Клімкіна, очевидним є той факт, що на території Білорусі діють російські владні структури.

      Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки,
      – зазначив глава українського МЗС.

      Водночас Клімкін запевнив, що у двосторонніх, політичних і економічних відносинах між Україною та Білоруссю великих проблем не спостерігається.

      У контексті польсько-українських відносин міністр наголосив, що спільною метою Києва та Варшави є захист регіону від Росії.

      "Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати в нашому регіоні", – пояснив глава МЗС.

      Нагадаємо, українського журналіста, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який відбувався за зачиненими дверима.

      У лютому 2018-го стало відомо, що Шаройкові вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці – його засудили до 8 років позбавлення волі за статтею про шпигунство.

      хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Білорусі МЗС України Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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