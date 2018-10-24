Не тільки Росія: Клімкін назвав ще одну країну-сусідку України, де українцям загрожує небезпека

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що громадянам України небезпечно перебувати не лише на території Росії, але й у Білорусі.

Про це глава зовнішньополітичного відомства України сказав в інтерв’ю, яке дав польському виданню Rzeczpospolita.

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Він прокоментував затримання у Білорусі журналіста і блогера Павла Шаройка у жовтні 2017 року.

За словами Клімкіна, очевидним є той факт, що на території Білорусі діють російські владні структури.

Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки,

– зазначив глава українського МЗС.

Водночас Клімкін запевнив, що у двосторонніх, політичних і економічних відносинах між Україною та Білоруссю великих проблем не спостерігається.

У контексті польсько-українських відносин міністр наголосив, що спільною метою Києва та Варшави є захист регіону від Росії.

"Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати в нашому регіоні", – пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, українського журналіста, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який відбувався за зачиненими дверима.



У лютому 2018-го стало відомо, що Шаройкові вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці – його засудили до 8 років позбавлення волі за статтею про шпигунство.