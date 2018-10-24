06:31
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Не только Россия: Климкин назвал еще одну страну-соседку Украины, где украинцам грозит опасность

      845 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 Канал

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что гражданам Украины опасно находиться не только на территории России, но и в Беларуси.

      Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

      Читайте также: В Польше заговорили о разблокировании исторического диалога с Украиной: известные детали

      Он прокомментировал задержание в Беларуси украинского журналиста и блогера Павла Шаройка в октябре 2017 года.

      По словам Климкина, очевидным является тот факт, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры.

      Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности,
      – отметил глава украинского МИД.

      В то же время Климкин заверил, что в двусторонних политических и экономических отношениях между Украиной и Беларусью больших проблем не наблюдается.

      В контексте польско-украинских отношений министр подчеркнул, что общей целью Киева и Варшавы является защита региона от России.

      "Считаю, что это наш совместный украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", – пояснил глава МИД.

      Напомним, украинского журналиста, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройка КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями.

      В феврале 2018-го стало известно, что Шаройко уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне – его приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

       

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Беларуси МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
       19 марта , 11:47
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Сборная Украины вылетела в Австрию
       5 июня 2017 , 11:59
      Хави – первый международный посол ЧМ-2022
       25 марта , 22:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук