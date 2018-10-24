Не только Россия: Климкин назвал еще одну страну-соседку Украины, где украинцам грозит опасность

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что гражданам Украины опасно находиться не только на территории России, но и в Беларуси.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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Он прокомментировал задержание в Беларуси украинского журналиста и блогера Павла Шаройка в октябре 2017 года.

По словам Климкина, очевидным является тот факт, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры.

Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности,

– отметил глава украинского МИД.

В то же время Климкин заверил, что в двусторонних политических и экономических отношениях между Украиной и Беларусью больших проблем не наблюдается.

В контексте польско-украинских отношений министр подчеркнул, что общей целью Киева и Варшавы является защита региона от России.

"Считаю, что это наш совместный украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", – пояснил глава МИД.

Напомним, украинского журналиста, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройка КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями.



В феврале 2018-го стало известно, что Шаройко уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне – его приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о шпионаже.