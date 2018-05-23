Украинского журналиста осудили в Беларуси до 8 лет за решеткой

Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор и приговорил его к 8 годам лишения свободы за "шпионаж".

Об этом сообщил журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, информирует издание "ТУТ БАЙ МЕДИА".

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Дипломат уточнил, что сейчас украинец находится в СИЗО КГБ Беларуси.

На днях его посещал украинский консул, на условия содержания задержанный не жалуется,

– отметил украинский посол, добавив, что с журналистом также виделась его жена.

Напомним, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройка КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями. В конце февраля было известно, что ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне.

В КГБ Беларуси заявили, что задержали Шаройка за якобы шпионаж.