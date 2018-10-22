Москва расценит военное нападение на Беларусь как нападение на Россию, – посол РФ

Посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любой военное нападение на Беларусь как нападение на Россию.

Об этом посол рассказал в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".

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В частности, посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которая обсуждалась президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября в Вашингтоне.

Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя. И вот очень важный момент, я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями,

– отметил Михаил Бабич.

Он также отметил, что Россия и Беларусь в этом вопросе проводят единую военную политику, "которая гарантирует абсолютную безопасность" граждан обоих государств.

"У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание: здесь действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", – сказал посол.

По мнению Бабича, планы по наращиванию американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран.

"Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", – отметил посол.