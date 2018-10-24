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      У Польщі заговорили про розблокування історичного діалогу з Україною: відомі деталі

      1914 Читать новость на русском
      Голова МЗС Польщі розказав, як розблокувати історичний діалог з Україною
      Голова МЗС Польщі розказав, як розблокувати історичний діалог з Україною / Польське радіо

      У питанні історичної політики Польщі та України необхідна добра воля обох сторін. Вирішувати історичні суперечки повинні відповідні установи, зокрема інститути національної пам'яті.

      Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише "Польське радіо".

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      Так, Чапутович обговорив із головою МЗС України Павлом Клімкіним питання історичного діалогу 23 жовтня.

      Якби нам з нашого боку вдалося здійснити якісь рішучі заходи з цього питання (відновлення українських місць пам’яті – 24 канал), то я думаю, що українська сторона теж може зробити певні кроки і допустити польських дослідників до можливих ексгумацій. Потрібна добра воля з обох сторін, ми цю добру волю показали,
      – наголосив польський міністр.

      Він також зазначив, що вирішувати це питання належить інститутам національної пам’яті.

      Голова МЗС України натомість переконаний, що "іти далі" в історичному діалозі України та Польщі заважає емоційний контекст. Однак, за словами міністра, після перемовин у Варшаві вдалося створити концепцію наступних дій.

      "Я дуже сподіваюся, що ця логіка дозволить нам добре розуміти один одного у питаннях історії та співпрацювати. З міністром Чапутовичем ми додатково попрацюємо над практичними результатами, нині ми про них розмовляли. Найближчим часом, я сподіваюся, ми повідомимо, як все відбуватиметься", – сказав Клімкін.

      Клімкін не повідомив, про які саме місця пам’яті йшлося на зустрічі. Однак голова МЗС України запевнив, що інформація про них буде оприлюднена найближчим часом.

      До слова, голова МЗС Польщі Яцек Чапутович також повідомив, що Польща надаватиме Україні підтримку в протидії російській агресії. Окрім того, український політв'язень Олег Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana.

      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Новини Польщі Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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