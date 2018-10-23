На кордоні з Польщею можуть збільшити кількість пунктів пропуску, – Клімкін

Очільник МЗС Павло Клімкін заявив, що на українсько-польському кордоні можуть збільшити кількість контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Про можливість розширення спільного митного та прикордонного контролю на кордоні з 4 до 8 пунктів пропуску Клімкін обговорив з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем.

Кордон – це питання, яке мені особисто дуже болить, коли я бачу черги і українців, і поляків на кордоні. Поки що кордон нас роз'єднує, а не об'єднує. І ми маємо дати зелене світло нашим спільним зусиллям, щоб цей кордон нас об'єднував,

– сказав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, складна процедура працевлаштування у Польщі та запровадження безвізового режиму спровокували спад активності серед українських заробітчан. У першій половині 2018 року кількість заяв від українців на роботу у Польщі зменшилась на 25% порівняно з попереднім роком.