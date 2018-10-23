На границе с Польшей могут увеличить количество пунктов пропуска, – Климкин

Глава МИД Павел Климкин заявил, что на украинско-польской границе могут увеличить количество контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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О возможности расширения совместного таможенного и пограничного контроля на границе с 4 до 8 пунктов пропуска Климкин обсудил с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Граница – это вопрос, который мне лично очень болит, когда я вижу очереди и украинцев, и поляков на границе. Пока граница нас разъединяет, а не объединяет. И мы должны дать зеленый свет нашим совместным усилиям, чтобы эта граница нас объединяла,

– сказал глава украинского МИД.

Напомним, сложная процедура трудоустройства в Польше и введение безвизового режима спровоцировали спад активности среди украинских заробитчан. В первой половине 2018 года количество заявлений от украинцев на работу в Польше уменьшилось на 25% по сравнению с предыдущим годом.