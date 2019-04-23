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      Беларусь приостановила поставки в Украину бензина и дизтоплива

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

      Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Кроме Украины, Беларусь вынужденно прекратила экспорт этого топлива и в Польшу, и в страны Балтии.

      "На данный момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", – сказал заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, сообщает БЕЛТА.

      Читайте также: Запрет Россией экспорта нефти: как повлияет на Украину и чего ожидать

      С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов для якобы защиты интересов РФ. Кроме того, будут ограничены поставки российского угля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Горючее Новости Польши нефть Новости России
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