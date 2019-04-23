Беларусь приостановила поставки в Украину бензина и дизтоплива
Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Кроме Украины, Беларусь вынужденно прекратила экспорт этого топлива и в Польшу, и в страны Балтии.
"На данный момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", – сказал заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, сообщает БЕЛТА.
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С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов для якобы защиты интересов РФ. Кроме того, будут ограничены поставки российского угля.
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