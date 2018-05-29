Беларусь призывают отменить смертную казнь

Совет Европы призвал Беларусь отменить смертную казнь как вид наказания. Для начала у руководства Беларуси просят ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря Совета Европы относительно новых смертных приговоров в Беларуси, передает РБК.

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"Отчеты о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце вызывают тревогу. Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене. Смертной казни в Европе нет места", – говорится в заявлении.



Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор сохраняется смертная казнь. С 1991 года в Беларуси осуществили, по приблизительным оценкам, более 400 казней. 2016 года казнили четверых осужденных, 2017 года – двух. В течение 2017 года белорусские суды приняли пять смертных приговоров.