20:03
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Білорусь закликають скасувати смертну кару

71 Читать новость на русском
Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара
Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара / Ілюстративне фото

Рада Європи закликала Білорусь скасувати смертну кару як вид покарання. Для початку в керівництва Білорусі просять запровадити мораторій на страту.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря Ради Європи щодо нових смертних вироків у Білорусі, передає РБК.

Читайте також: Українського журналіста засудили у Білорусі до понад 8 років за ґратами

"Звіти про ще дві страти в Білорусі цього місяця викликають тривогу. Рада Європи закликає Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточної скасування. Смертній карі в Європі немає місця", – йдеться у заяві.


Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара. Із 1991 року в Білорусі здійснили, за приблизними оцінками, понад 400 страт. 2016 року стратили чотирьох засуджених, 2017 року – двох. Упродовж 2017 року білоруські суди ухвалили п'ять смертних вироків.

 

Теги: Новини політики Новини Білорусі Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 19
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
179
Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
сьогодні, 17:02 Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
5627
Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
сьогодні, 19:37 Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
Олена Кук 117
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 773
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук