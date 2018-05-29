Білорусь закликають скасувати смертну кару

Рада Європи закликала Білорусь скасувати смертну кару як вид покарання. Для початку в керівництва Білорусі просять запровадити мораторій на страту.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря Ради Європи щодо нових смертних вироків у Білорусі, передає РБК.

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"Звіти про ще дві страти в Білорусі цього місяця викликають тривогу. Рада Європи закликає Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточної скасування. Смертній карі в Європі немає місця", – йдеться у заяві.



Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара. Із 1991 року в Білорусі здійснили, за приблизними оцінками, понад 400 страт. 2016 року стратили чотирьох засуджених, 2017 року – двох. Упродовж 2017 року білоруські суди ухвалили п'ять смертних вироків.