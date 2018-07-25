Беларусь увеличивает срок "безвиза"
Беларусь увеличивает срок безвизовых поездок для туристов с пяти до 30 дней. Новые правила будут действовать для 39 европейских стран, США, Австралии и Японии.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Радио Свобода".
Приказ должен заработать через несколько дней после его опубликования.
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Безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска. Он не будет действовать в отношении иностранцев, который прибываюю или выезжают из соседней России из-за отсутствия контроля на общей границе.
Как пояснил Лукашенко, такой шаг направлен на "содействие дальнейшему развитию туристического сектора в Беларуси".
Источник: 24 Канал
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