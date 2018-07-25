Білорусь збільшує термін "безвізу"

Білорусь збільшує термін безвізових поїздок для туристів з п’яти до 30 днів. Нові правила діятимуть для 39 європейських країн, США, Австралії та Японії.

Відповідний указ підписав президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє "Радіо Свобода".

Наказ чинності повинен запрацювати за кілька днів після його публікації.

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Безвізовий режим поширюється на відвідувачів, які користуються головним аеропортом Мінська. Він не діятиме щодо іноземців, які прибувають або виїжджають з сусідньої Росії через відсутність контролю на спільному кордоні.

Як пояснив Лукашенко, такий крок спрямований на "сприяння подальшому розвитку туристичного сектору в Білорусі".