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Беларусь вводит безвизовый режим с ведущей державой мира

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Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Китаем
Беларусь договорилась о безвизовом режиме с Китаем / Фото из открытых источников

Беларусь и Китайская Народная Республика подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима между странами для владельцев обычных паспортов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook.

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Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня, 10 июня, в Циндао,
– говорится в сообщении.

В частности, документ о безвизе между странами создан на основе переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина.

Со стороны Беларуси подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Ранее, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, которые подписали безвиз с Китаем. Для страны это откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях.

 

Теги: Новости политики Китай Безвизовый режим Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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