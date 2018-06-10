Беларусь вводит безвизовый режим с ведущей державой мира

Беларусь и Китайская Народная Республика подписали межправительственное соглашение о введении безвизового режима между странами для владельцев обычных паспортов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook.

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Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня, 10 июня, в Циндао,

– говорится в сообщении.

В частности, документ о безвизе между странами создан на основе переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина.

Со стороны Беларуси подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Ранее, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, которые подписали безвиз с Китаем. Для страны это откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях.