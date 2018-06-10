Білорусь вводить безвізовий режим із провідною державою світу

Білорусь та Китайська Народна Республіка підписали міжурядову угоду про введення безвізового режиму між країнами для власників звичайних паспортів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі у Facebook.

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Білорусь і Китай встановлюють безвізовий режим. Відповідна міжурядова угода про взаємний безвізовий режим для власників звичайних паспортів підписано сьогодні, 10 червня, у Циндао,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ про безвіз між країнами створений на основі переговорів президента Білорусі Олександра Лукашенка та глави КНР Сі Цзіньпіна.

З боку Білорусі підпис під документом поставив міністр закордонних справ Володимир Макей.

Раніше, прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков відзначав, що Білорусь стане однією з перших країн в Європі, які підписали безвіз з Китаєм. Для країни це відкриє нові можливості для співпраці не тільки в сфері туризму, а й в торгівлі, культурі, освіті та інших областях.