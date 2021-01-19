В Беларуси заявили, что имеют запись опровержения их следа в убийстве Шеремета
В белорусском МИД заявили, что имеют аудиозапись, демонстрирующую то, что информатор Игорь Макар якобы на самом деле мошенник. Минск готов "немедленно" опубликовать запись.
Что заявили в Беларуси
Бывший сотрудник Белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар якобы на самом деле "делец". Об этом заявил спикер белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, сообщили на сайте ведомства.
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"На самом деле этот индивид (Макар – 24 канал) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний", – сказал Глаз.
У нас есть убедительные свидетельства, в частности аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели этого дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать им гласности,
– заявил пресс-секретарь.
По словам Глаза, летом 2020 года Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве и из "этих обращений абсолютно понятны все его мотивы".
Глаз обвинил Украину
Спикер белорусского МИД заявил, что Украина не обратилась к Беларуси за правовой помощью, чтобы "провести объективную проверку". Однако, в случае поступления такого запроса в Беларуси "готовы рассмотреть обращение украинской стороны".
Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть не решили построить на этом целое новое расследование. К тому же понятно, что исключительно по политическим причинам,
– подчеркнул представитель министерства.
"Белорусский след" в убийстве Шеремета: главное
- Белорус Макар опубликовал аудиозаписи, на которых, вероятно, спецслужбы Беларуси обсуждают убийство Шеремета в 2012 году.
- Министерство внутренних дел Украины пригласило Макара в Киев, чтобы тот дал показания.
- Полицейские говорят, что запись якобы подтверждает версию следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Хотя сторона защиты с этим категорически не соглашается.
- 19 января Макар приехал в Украину. По словам белоруса, он дал украинской стороне гораздо больше информации чем обнародовал в СМИ.
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