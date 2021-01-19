В белорусском МИД заявили, что имеют аудиозапись, демонстрирующую то, что информатор Игорь Макар якобы на самом деле мошенник. Минск готов "немедленно" опубликовать запись.

Что заявили в Беларуси

Бывший сотрудник Белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар якобы на самом деле "делец". Об этом заявил спикер белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, сообщили на сайте ведомства.

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"На самом деле этот индивид (Макар – 24 канал) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний", – сказал Глаз.

У нас есть убедительные свидетельства, в частности аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели этого дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать им гласности,

– заявил пресс-секретарь.

По словам Глаза, летом 2020 года Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве и из "этих обращений абсолютно понятны все его мотивы".

Глаз обвинил Украину

Спикер белорусского МИД заявил, что Украина не обратилась к Беларуси за правовой помощью, чтобы "провести объективную проверку". Однако, в случае поступления такого запроса в Беларуси "готовы рассмотреть обращение украинской стороны".

Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть не решили построить на этом целое новое расследование. К тому же понятно, что исключительно по политическим причинам,

– подчеркнул представитель министерства.

Обратите внимание! После того как Александр Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси, Украина прекратила дипломатические отношения с Беларусью.

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