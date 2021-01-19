У Білоруському МЗС заявили, що мають аудіозапис, який демонструє те, що інформатор Ігор Макар, мовляв, насправді шахрай. Мінськ готовий "негайно" опублікувати запис.

Що заявили у Білорусі

Колишній співробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар нібито насправді "ділок". Про це заявив речник білоруського міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, повідомили на сайті відомства.

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"Насправді цей індивід (Макар – 24 канал) нам досить давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань", – сказав Глаз.

У нас є переконливі свідчення, зокрема аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі цього ділка. Щоб не бути голослівними ми сьогодні ж готові надати їм гласності,

– заявив прессекретар.

За словами Глаза, влітку 2020 року Макар нібито тричі звертався до посольства Білорусі в Литві і з "цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви".

Глаз звинуватив Україну

Речник білоруського МЗС заявив, що Україна не звернулася до Білорусі за правовою допомогою, щоб "провести об'єктивну перевірку". Однак, у разі надходження такого запиту в Білорусі "готові розглянути звернення української сторони".

Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які мало не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. До того ж зрозуміло, що виключно з політичних причин,

– наголосив речник міністерства.

Зверніть увагу! Після того як Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі, Україна припинила дипломатичні відносини з Білоруссю.

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