У Білорусі заявили, що мають запис спростування їхнього сліду у вбивстві Шеремета
У Білоруському МЗС заявили, що мають аудіозапис, який демонструє те, що інформатор Ігор Макар, мовляв, насправді шахрай. Мінськ готовий "негайно" опублікувати запис.
Що заявили у Білорусі
Колишній співробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар нібито насправді "ділок". Про це заявив речник білоруського міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, повідомили на сайті відомства.
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"Насправді цей індивід (Макар – 24 канал) нам досить давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань", – сказав Глаз.
У нас є переконливі свідчення, зокрема аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі цього ділка. Щоб не бути голослівними ми сьогодні ж готові надати їм гласності,
– заявив прессекретар.
За словами Глаза, влітку 2020 року Макар нібито тричі звертався до посольства Білорусі в Литві і з "цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви".
Глаз звинуватив Україну
Речник білоруського МЗС заявив, що Україна не звернулася до Білорусі за правовою допомогою, щоб "провести об'єктивну перевірку". Однак, у разі надходження такого запиту в Білорусі "готові розглянути звернення української сторони".
Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які мало не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. До того ж зрозуміло, що виключно з політичних причин,
– наголосив речник міністерства.
"Білоруський слід" у вбивстві Шеремета: головне
- Білорус Макар опублікував аудіозаписи, на яких, ймовірно, спецслужби Білорусі обговорюють вбивство Шеремета у 2012 році.
- Міністерство внутрішніх справ України запросило Макара до Києва, аби той дав свідчення.
- Поліцейські кажуть, що запис нібито підтверджуює версії слідства про причетність до справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. Хоча сторона захисту з цим категорично не погоджується.
- 19 січня Макар приїхав в Україну. За словами білоруса, він дав українській стороні набагато більше інформації ніж оприлюднив у ЗМІ.
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