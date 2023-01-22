Сначала СИЗО, а затем психушку: в Беларуси взяли в заложники 15-летнего брата админа тг-канала

КГБ Александра Лукашенко задержал и держит в заложниках подростка Артема. Силы самопровозглашенного президента Беларуси удерживают младшего брата администратора оппозиционного телеграмм-канала.

15-летнего брата админа "Сообщество железнодорожников Беларуси" задержал КГБ. Артема 3 суток держали в изоляторе внутреннего содержания на Окрестино и не пускали к нему ни родителей, ни адвоката. Впоследствии его перевели в психбольницу.

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Что делали с ребенком – неизвестно

20 января подростка освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья. При этом на подростка сфабриковали уголовное дело по статье 208 части 2 УК Республики Беларусь (вымогательство). Уголовное дело в отношении Артема не прекращено, с него взята подписка о невыезде.

У вас наверняка уже возник вопрос: "Зачем?" А потому, что путем давления на близкого родственника лукашисты давят на @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность,

– пишет канал.

Что известно о деятельности канала @belzhd_live

С начала полномасштабного вторжения телеграмм-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси" внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве военных эшелонов оккупационных войск вооруженных сил России, прибывающих в Беларусь.

Эта информация очень мешает планам Путина и Лукашенко – и это не преувеличение. Мы уверены, что, в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и разглашать движение военных эшелонов вооруженных сил России перед вторжением в Украину в феврале 2022 года.

– пишет "Белорусские Гаюн"

По словам участников канала, давление с помощью несовершеннолетнего и его удержание фактически в заложниках – это прямое доказательство того, что режим Лукашенко террористический.