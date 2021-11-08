Вместе с Обществом в Беларуси исчезнут две газеты "Наше слово" и "Новое время". Их выдавала организация, однако уже после проведения обысков в июле 2021 года типографии отказывались их публиковать.
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В обществе отреагировали на решение
Суд по делу о ликвидации общества белорусского языка состоялся 8 ноября. Решение приняли в пользу Министерства юстиции.
На решение суда отреагировала председатель Союза писателей Беларуси Елена Анисим.
Наша совесть чиста, мы сделали все, что в наших силах, и мы не собираемся отказываться от родного языка,
– заявила Анисим.
Предыстория дела
Еще 14 июля 2021 года белорусские силовики провели обыски в офисах организации и изъяли продукцию 2018 года, которая была посвящена 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, книги и компьютеры.
После этого в Минюсте требовали от Общества бухгалтерской документации, однако ответственную за нее задержали за неделю до проведения обысков.
Министерство обвинило Общество белорусского языка в несвоевременном представлении документов и обратилось в Верховный суд с заявлением о ликвидации организации. Первое слушание должно было состояться еще 27 августа, однако его перенесли на неопределенный срок.
Что известно об обществе белорусского языка?
Организацию создали еще в 1989 году по инициативе Союза белорусских писателей, Министерства образования, Министерства культуры, НАН Беларуси и Белтелерадиокомпании и других. Основным направлением деятельности Общества белорусского языка является его защита и популяризация. Члены организации выступали за распространение белорусского языка на телевидении и перевод учебных заведений на белорусский язык обучения. Общество носит имя белорусского первопечатника Франциска Скорины.