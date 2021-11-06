Об этом в эфире одного из российских телеканалов сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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Символика будет сопровождать совместные документы

Мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Много совместных документов будет сопровождать если не герб, то союзный символ,

– заверил Мезенцев.

Однако, по словам госсекретаря Союзного государства, вопрос создания единой валюты пока не поднимали.

В договоре обозначен выход на общую валюту

Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет,

– добавил Мезенцев.

Отметим, что 4 ноября Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет "О реализации положений Договора о Союзном государстве". Пакет из 28 программ разработан на 2022 – 2023 годы.

Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации союзного договора

Визировали документ в дистанционном режиме, ведь Путин находился в оккупированном Крыму, а Лукашенко – в Минске. Сначала декрет подписал Путин, а затем его передали самопровозглашенному президенту.

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