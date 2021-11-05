Прошло заседание так называемого Совета Союзного государства, где Лукашенко окончательно продал Беларусь Кремлю. Он и Путин подписали финальный декрет по реализации договора о создании Союзного государства.

К теме Лукашенко и Путин подписали 28 союзных программ и обновили военную доктрину

Диктаторы создали новую военную доктрину

В рамках этого договора были подписаны и еще 28 союзных программ. Тех самых, о которых стало известно еще в сентябре и точное содержание которых никто не видел до сих пор.

Россияне ограничились лишь общими фразами о том, что в программах речь идет об интеграции валютных систем 2 стран. Это значит, что со временем российская деревянная валюта похоже заменит белорусский рубль.

В этом контексте Россия и Беларусь должны создать единое платежное пространство и новый принцип налогообложения. Да, теперь белорусы как вассалы будут платить налоги в московскую казну.

Что важно, оба диктатора создали новую военную доктрину. Очевидно, что Беларусь просто становится плацдармом для российских войск. Путин прямо говорит, что выставит на границах Беларуси российские войска, чтобы кошмарить соседей.



Лукашенко и Путин подписали финальный декрет / Фото Getty Images

Чем оправдали доктрину

Украина, как никто другой, понимает, чем чревата концентрация российских войск на границе Беларуси. Но для общественности эту военную доктрину оправдали каким-то откровенным фарсом. Мол, таким образом Беларусь и Россия будут защищаться от миграционного кризиса.

А никого не смущает, что именно Лукашенко и Путин этот кризис и создали? То есть они будут бороться со своим же детищем?

Увы, но всё наоборот, ведь Лукашенко накануне конференции с Путиным пошел на обострение. Например, стало известно, что белорусские пограничники проникли на территорию Польши.

На фото, которое опубликовали поляки, видно, как белорусские пограничники идут с ножницами по металлу, которыми они срезают колючую проволоку на границе, чтобы перебрасывать нелегалов на территорию Польши.



Белорусские пограничники с инструментом для резки металла / Твиттер Мариуша Блащака

Кроме того, были сообщения и о том, что белорусские пограничники угрожали польским коллегам открыть огонь, если те не пропустят мигрантов.

По словам экспертов, Лукашенко прекрасно понимает, что Путину он не нужен, а потому пытается спровоцировать открытый конфликт с Польшей, чтобы без выборов и референдумов оставаться у власти как можно дольше.

Россия навязывает свои правила игры

Но вернемся к так называемому Союзному государству. Конечно все эти декреты и 28 программ не заработают уже завтра – на это уйдет много времени.

Но важно то, что Россия уже сейчас навязывает свои правила игры для Беларуси даже на тот случай, если всё пойдет не по плану и там сменится власть.

Ради этого Путин готов на полноценную оккупацию, ведь не зря ключевым вопросом была именно военная доктрина, а это фактически открытый вход российских военных на территорию Беларуси.

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Случился во время переговоров и достаточно комичный эпизод. Лукашенко, как обиженный мальчик, стал жаловаться, что Путин сам уехал в Крым, а его не пригласил.

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Здесь я бы еще отметил некую символичность того, что подписание таких, казалось бы, важных документов происходило не при личной встрече, а по видеоконференции.

Путин не просто так общался с Лукашенко с территории оккупированного Крыма. Он как бы намекал белорусскому диктатору, что его страну ждет та же судьба – оккупация и превращение в военную базу России.