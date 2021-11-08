Разом із Товариством у Білорусі зникнуть дві газети – "Наше слово" та "Новий час". Їх видавала організація, однак уже після проведення обшуків у липні 2021 року друкарні відмовлялися їх публікувати.
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У Товаристві відреагували на рішення
Суд у справі про ліквідацію товариства білоруської мови відбувся 8 листопада. Рішення ухвалили на користь Міністерства юстиції.
На рішення суду відреагувала голова Спілки письменників Білорусі Олена Анісім.
Наша совість чиста, ми зробили все, що в наших силах, і ми не збираємося відмовлятися від рідної мови,
– заявила Анісім.
Передісторія справи
Ще 14 липня 2021 року білоруські силовики провели обшуки в офісах організації та вилучили продукцію 2018 року, яка була присвячена 100-річчю проголошення Білоруської Народної Республіки, книги та комп'ютери.
Після цього у Мін'юсті вимагали від Товариства бухгалтерської документації, однак відповідальну за неї затримали за тиждень до проведення обшуків.
Міністерство звинуватило Товариство білоруської мови в несвоєчасному поданні документів та звернулося до Верховного суду із заявою про ліквідацію організації. Перше слухання мало відбутися ще 27 серпня, однак його перенесли на невизначений термін.
Що відомо про Товариство білоруської мови?
Організацію створили ще у 1989 році за ініціативи Спілки білоруських письменників, Міністерства освіти, Міністерства культури, НАН Білорусі та Белтелерадіокомпанії та інших.
Основним напрямком діяльності Товариства білоруської мови є її захист та популяризація.
Члени організації виступали за поширення білоруської мови на телебаченні та переведенню навчальних закладів на білоруську мову навчання.
Товариство носить ім'я білоруського першодрукаря Франциска Скорини.