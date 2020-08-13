В Беларуси мать 3 дня искала сына, а потом увидела его в пропагандистском сюжете
В Беларуси один из участников протеста бесследно исчез вечером 10 августа. Родители искали сына, который не выходил на связь, пока не увидели его в пропагандистском сюжете на государственном телеканале "Беларусь 1".
В этом сюжете в целом было двое молодых ребят, которые вышли на протест, но уже через несколько дней "жалели об этом и раскаивались". Об этом пишет оппозиционное Euroradio.
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В обед я увидел сообщение в телеграм-канале "NEXTA.Live" о собрании людей, которые хотят перемен. Я положил в багажник автомобиля биту и поехал в сторону проспекта Машерова. Я понял, что совершил огромную ошибку. Я каюсь,
– сказал пропавший 10 августа парень.
В сюжете заметно, что оба парня напуганы, уставшие и говорят не слишком уверенно. У парня, которого родители искали несколько дней, также разбита губа.
Пропавший 10 августа парень / Скриншот из видео "Беларусь 1"
К слову, в своем сюжете пропагандисты вспоминают даже украинский Майдан. "Журналисты" говорят об "исполнителях беспорядка", которые координируют протест, сравнивая их с сотниками Революции Достоинства.
Оппозиционному СМИ удалось найти мать парня. Она и рассказала журналистам об исчезновении сына еще в понедельник, 10 августа, – в тот вечер парень в последний раз выходил на связь.
"Никто ничего не говорит. Единственное, что я увидела – жив-здоров. Да, избит, и губы разбиты, и лицо подбито. До сих пор не могу поверить, что сын мог в какую-то "заварушку" вляпаться. Он у меня с детства тише воды и ниже травы", – рассказала женщина.
Пропагандистский сюжет из Беларуси: смотрите видео
Протесты в Беларуси: коротко
- В первый день, сразу после закрытия избирательных участков, люди начали собираться в центрах крупных городов на демонстрации. Им в противовес вышли силовики. Тогда и начались первые столкновения, были первые задержания, а первые бойцы ОМОНа и милиции переходили на сторону протестующих.
- Уже на второй день организованные акции протеста начались около 19 часов. Люди снова вышли на улицы, чтобы сказать свое "Нет!" тем "результатам выборов", которые им показала власть. В этот день МВД Беларуси официально подтвердило первую жертву – протестующий якобы подорвал себя.
- На третий день протестов участники митинга объявили "всенародный страйк". Люди отказывались выходить на работу до объявления честных перевыборов президента. Одно из требований – выборы без Лукашенко.
- На четвертый день в Минске задержали украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. В тот же день стало известно о гибели в Гомеле 25-летнего мужчины после того, как его задержал ОМОН.
- На пятый день протесты тоже не прекратились. В частности свой протест выразили работники компании "БелАЗ" – одной из крупнейших в Беларуси.