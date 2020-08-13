В Беларуси один из участников протеста бесследно исчез вечером 10 августа. Родители искали сына, который не выходил на связь, пока не увидели его в пропагандистском сюжете на государственном телеканале "Беларусь 1".

В этом сюжете в целом было двое молодых ребят, которые вышли на протест, но уже через несколько дней "жалели об этом и раскаивались". Об этом пишет оппозиционное Euroradio.

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В обед я увидел сообщение в телеграм-канале "NEXTA.Live" о собрании людей, которые хотят перемен. Я положил в багажник автомобиля биту и поехал в сторону проспекта Машерова. Я понял, что совершил огромную ошибку. Я каюсь,

– сказал пропавший 10 августа парень.

В сюжете заметно, что оба парня напуганы, уставшие и говорят не слишком уверенно. У парня, которого родители искали несколько дней, также разбита губа.



Пропавший 10 августа парень / Скриншот из видео "Беларусь 1"

К слову, в своем сюжете пропагандисты вспоминают даже украинский Майдан. "Журналисты" говорят об "исполнителях беспорядка", которые координируют протест, сравнивая их с сотниками Революции Достоинства.

Оппозиционному СМИ удалось найти мать парня. Она и рассказала журналистам об исчезновении сына еще в понедельник, 10 августа, – в тот вечер парень в последний раз выходил на связь.

"Никто ничего не говорит. Единственное, что я увидела – жив-здоров. Да, избит, и губы разбиты, и лицо подбито. До сих пор не могу поверить, что сын мог в какую-то "заварушку" вляпаться. Он у меня с детства тише воды и ниже травы", – рассказала женщина.

Пропагандистский сюжет из Беларуси: смотрите видео

Протесты в Беларуси: коротко