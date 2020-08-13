У Білорусі мати 3 дні шукала сина, а потім побачила його в пропагандистському сюжеті
У Білорусі один з учасників протесту безслідно зник увечері 10 серпня. Батьки шукали сина, який не виходив на зв'язок, поки не побачили його в пропагандистському сюжеті на державному телеканалі "Белорусь 1".
У цьому сюжеті загалом було двоє молодих хлопців, які вийшли на протест, але вже за кілька днів "шкодували про це й розкаювалися". Про це пише опозиційне Euroradio.
До слова У Гомелі після затримання помер 25-річний чоловік: матері тіло не показують
В обід я побачив допис у телеграм-каналі "NEXTA.Live" про зібрання людей, які хочуть змін. Я поклав у багажник автомобіля биту й поїхав у бік проспекту Машерова. Я зрозумів, що зробив величезну помилку. Я каюсь,
– сказав зниклий 10 серпня хлопець.
У сюжеті помітно, що обоє хлопців налякані, втомлені й говорять не надто впевнено. У хлопця, якого батьки шукали кілька днів, навіть розбита губа.
Зниклий 10 серпня хлопець / скриншот з відео "Беларусь 1"
До слова, у своєму сюжеті пропагандисти згадують навіть український Майдан. "Журналісти" говорять про "виконавців безпорядку", які координують протест, порівнюючи їх з сотниками Революції Гідності.
Опозиційному ЗМІ вдалося знайти матір хлопця. Вона й розповіла журналістам про зникнення сина ще в понеділок, 10 серпня – того вечора хлопець востаннє виходив на зв'язок.
"Ніхто нічого не каже. Єдине, що я побачила – живий-здоровий. Так, побитий, і губи розбиті, і обличчя підбите. Досі не можу повірити, що син міг в якусь "заварушку" вляпатися. Він у мене з дитинства тихіший за воду й нижчий за траву", – розповіла жінка.
Пропагандистський сюжет з Білорусі: дивіться відео
Протести в Білорусі: коротко
- У перший день, одразу після закриття виборчих дільниць, люди почали збиратися в центрах великих міст на демонстрації. Їм на противагу вийшли силовики. Тоді й почалися перші сутички, були перші затримання, а перші бійці ОМОНу й міліції переходили на бік протестувальників.
- Вже другого дня організовані акції протесту почалися близько 19 години. Люди знову вийшли на вулиці, щоб сказати своє "Ні!" тим "результатам виборів, які їм показала влада. Цього дня МВС Білорусі офіційно підтвердило першу жертву – протестувальник буцімто підірвав себе.
- На третій день протестів учасники мітингу оголосили "всенародний страйк". Люди відмовлялися виходити на роботу до оголошення чесних перевиборів президента. Одна з вимог – вибори без Лукашенка.
- У четвертий день у Мінську затримали українських правозахисників Костянтини Рєуцького і Євгена Васильєва. Вони знімали затримання чоловіка, який просто переходив дорогу. Того ж дня стало відомо про загибель у Гомелі 25-річного чоловіка після того, як його затримав ОМОН.
- У п'ятий день протести теж не припинилися. Зокрема свій протест висловили працівники компанії "БелАЗ" – однієї з найбільших у Білорусі.