У Білорусі один з учасників протесту безслідно зник увечері 10 серпня. Батьки шукали сина, який не виходив на зв'язок, поки не побачили його в пропагандистському сюжеті на державному телеканалі "Белорусь 1".

У цьому сюжеті загалом було двоє молодих хлопців, які вийшли на протест, але вже за кілька днів "шкодували про це й розкаювалися". Про це пише опозиційне Euroradio.

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В обід я побачив допис у телеграм-каналі "NEXTA.Live" про зібрання людей, які хочуть змін. Я поклав у багажник автомобіля биту й поїхав у бік проспекту Машерова. Я зрозумів, що зробив величезну помилку. Я каюсь,

– сказав зниклий 10 серпня хлопець.

У сюжеті помітно, що обоє хлопців налякані, втомлені й говорять не надто впевнено. У хлопця, якого батьки шукали кілька днів, навіть розбита губа.



Зниклий 10 серпня хлопець / скриншот з відео "Беларусь 1"

До слова, у своєму сюжеті пропагандисти згадують навіть український Майдан. "Журналісти" говорять про "виконавців безпорядку", які координують протест, порівнюючи їх з сотниками Революції Гідності.

Опозиційному ЗМІ вдалося знайти матір хлопця. Вона й розповіла журналістам про зникнення сина ще в понеділок, 10 серпня – того вечора хлопець востаннє виходив на зв'язок.

"Ніхто нічого не каже. Єдине, що я побачила – живий-здоровий. Так, побитий, і губи розбиті, і обличчя підбите. Досі не можу повірити, що син міг в якусь "заварушку" вляпатися. Він у мене з дитинства тихіший за воду й нижчий за траву", – розповіла жінка.

Пропагандистський сюжет з Білорусі: дивіться відео

Протести в Білорусі: коротко