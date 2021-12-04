Об этом сообщил в интервью министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Чиновник обвинил в ситуации Запад.

Ранее Лукашенко хочет получить следующий миллиард от Путина именно из Крыма

ЕС может навсегда потерять Беларусь, – Макей

Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Хотя мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Европейский же союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это совершенно не в пользу Европы,

– сказал Макей.

Глава МИД утверждает, что европейские партнеры впитывают информацию в одностороннем порядке. Санкции Макей назвал "шагами, направленными на разрушение суверенитета и независимости Беларуси".

Макей обвинил европейских дипломатов в нарушении принципов

Более того, он уверяет, что дипломатия сейчас ушла в небытие. Мол, по словам Макея, некоторые европейские коллеги боятся заниматься истинной дипломатией.

Сегодня звучат информационные пушки, экономические залпы орудий, но, слава Богу, еще не доходит до военных, настоящих артиллерийских залпов. Будем надеяться, что не дойдет до этого. Но то, что сейчас делает европейская дипломатия, абсолютно далеко от нормальной, традиционной дипломатии,

– рассказал Макей.

Ранее в Беларуси пригрозили введением санкций против Евросоюза. Однако при этом самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что готов вести переговоры с европейскими лидерами.

Читайте также Мы никогда не станем "второй Украиной", – Лукашенко отметился циничным заявлением

Кратко о введении санкций против Беларуси:

2 декабря США, Великобритания, Канада и ЕС ввели новый пакет санкций против режима Лукашенко.

В санкционном перечне оказался средний сын самопровозглашенного президента – Дмитрий Лукашенко.

В списке – 20 организаций и 12 юридических лиц.

Объяснением такого шага стало пренебрежение международными нормами и благополучием граждан.

О том, как Лукашенко штурмует Польшу, смотрите в "Теории заговора": видео