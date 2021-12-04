Про це повідомив в інтерв'ю міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Урядовець звинуватив у ситуації Захід.

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ЄС може назавжди втратити Білорусь, – Макей

Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи,

– сказав Макей.

Глава МЗС переконує, що європейські партнери вбирають інформацію в односторонньому порядку. Санкції Макей назвав "кроками, спрямованими на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі".

Макей звинуватив європейських дипломатів у порушення принципів

Ба більше, він запевняє, що дипломатія зараз відійшла у небуття. Мовляв, каже Макей, деякі європейські колеги бояться займатись істинною дипломатією.

Сьогодні звучать інформаційні гармати, економічні залпи гармат, але, дякувати Богу, ще не доходить до військових, справжніх артилерійських залпів. Сподіватимемося, не дійде до цього. Але те, що зараз робить європейська дипломатія, абсолютно далеко від нормальної, традиційної дипломатії,

– розповів Макей.

Раніше у Білорусі пригрозили введенням санкцій у відповідь проти Євросоюзу. Проте при цьому самопроголошений президент Білорусі заявляв, що готовий вести переговори з європейськими лідерами.

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Коротко про введення санкцій проти Білорусі:

2 грудня США, Велика Британія, Канада та ЄС ввели новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

У санкційному переліку опинився середній син самопроголошеного президента – Дмитро Лукашенко.

У списку – 20 організацій та 12 юридичних осіб.

Поясненням такого кроку стало нехтування міжнародними нормами та добробутом громадян.

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