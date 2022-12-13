Алейник был представителем Беларуси при отделении ООН. Позже – первым заместителем главы МИД. Об этом сообщили белорусские СМИ, информирует 24 канал .

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Кадровые изменения в Беларуси

Кроме Алейника, Лукашенко также назначил нового командующего военно-воздушными силами и войсками ПВО. Теперь эту "почтенную" должность занимает Андрей Лукьянович. Раньше он был заместителем.

Похоже, прихвостень Путина возлагает на Алейника и Лукьяновича очень большие надежды. Лукашенко заявил: "Ну как ни публично можно таких людей назначать в нашем государстве".

Самопровозглашенный президент Беларуси также рассказал, что накануне уже обсудил с ними "все нюансы" будущей деятельности.

Нелегко будет,

– признал Лукашенко.

Что известно о новом главе МИД Беларуси

Сергей Алейник родился в 1965 году в Минске. С 1992 года работает в МИДе Беларуси. Начинал с поста третьего секретаря консульского отдела ведомства. Позже представлял Белоруссию на международной арене. В частности:

с 2002 по 2009 года Сергей Алейник был представителем Беларуси при отделении ООН;

был послом в Великобритании и Ирландии;

представлял разные международные организации в Женеве;

работал консулом в Гааге.