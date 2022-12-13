Алєйнік був представником Білорусі при відділенні ООН. Пізніше – першим заступником глави МЗС. Про це повідомили білоруські ЗМІ, інформує 24 канал.
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Кадрові зміни в Білорусі
Окрім Алєйніка, Лукашенко також призначив нового командувача військово-повітряних сил та військами ППО. Тепер цю "поважну" посаду займає Андрєй Лук'янович. Раніше він був заступником.
Схоже, що прихвостень Путіна покладає на Алєйніка та Лук'яновича дуже великі надії. Лукашенко заявив: "Ну як не публічно можна таких людей призначати в нашій державі".
Самопроголошений президент Білорусі також розповів, що напередодні вже обговорив з новими високопосадовцями "всі нюанси" майбутньої діяльності.
Нелегко буде,
– визнав Лукашенко.
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Що відомо про нового главу МЗС Білорусі
Сєргєй Алєйнік народився у 1965 році в Мінську. З 1992 року працює в МЗС Білорусі. Починав з посади третього секретаря консульського відділу відомства. Пізніше представляв Білорусь на міжнародній арені. Зокрема:
- з 2002 до 2009 року Сєргєй Алєйнік був представником Білорусі при відділенні ООН;
- був послом у Великій Британії та Ірландії;
- представляв різні міжнародні організації в Женеві;
- працював консулом в Гаазі.