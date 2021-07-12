Утверждают, что для белорусов нет запрета на поездки в Крым. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
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Как таковых запретов не существует… Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, соответствующее решение будет принято,
– сказал Макей.
Однако чиновник отметил, что Беларусь должна учитывать возможность вероятных санкций.
Что этому предшествовало
- В конце мая белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что не будет летать на оккупированный полуостров.
- Однако в июле в России заявили, что ждут Александра Лукашенко в Крыму.