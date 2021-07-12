Стверджують, що для білорусів немає заборони на поїздки в Крим. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

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Як таких заборон не існує…Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде прийнято,

– сказав Макей.

Однак чиновник зазначив, що Білорусь повинна враховувати можливість ймовірних санкцій.

Що цьому передувало

Наприкінці травня білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявила, що не літатиме до окупованого півострова.

Однак у липні у Росії заявили, що чекають Олександра Лукашенка у Криму.