Стверджують, що для білорусів немає заборони на поїздки в Крим. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.
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Як таких заборон не існує…Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде прийнято,
– сказав Макей.
Однак чиновник зазначив, що Білорусь повинна враховувати можливість ймовірних санкцій.
Що цьому передувало
- Наприкінці травня білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявила, що не літатиме до окупованого півострова.
- Однак у липні у Росії заявили, що чекають Олександра Лукашенка у Криму.