Є ще комерційне питання. Про це в ефірі пропагандистських каналів Кремля заявив керівник "Белавіа" Ігор Чергинець.
До теми Літаки російських авіакомпаній почали облітати Білорусь, – Forbes
До окупації Криму "Белавіа" літала туди
Так, до окупації Криму Росією компанія здійснювала рейси з перервами.
То літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли – ми не літаємо, знизили – не літаємо,
– сказав Чергинець.
Посадовець додав, що компанія літатиме на півострів, якщо, мовляв, буде "політичне визнання Криму як частини Росії". Зауважимо, очевидно, що весь цивілізований світ ніколи не визнає окупацію.
Що цьому передувало
- Уряд вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня, заборонивши українським авіаперевізникам польоти над білоруською територією.
- Таке рішення прийняли на тлі примусової посадки у Мінську літака Ryanair та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
- "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня. Україна закрила небо для білоруських літаків, тобто пролітати транзитом вони теж не зможуть.
- До речі, низка європейських авіакомпаній теж відмовилась літати через Білорусь.