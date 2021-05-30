Есть еще коммерческий вопрос. Об этом в эфире пропагандистских каналов Кремля заявил руководитель "Белавиа" Игорь Чергинец.

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До оккупации Крыма "Белавиа" летала туда

Так, до оккупации Крыма Россией компания осуществляла рейсы с перерывами.

То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли – мы не летаем, снизили – не летаем,

– сказал Чергинец.

Чиновник добавил, что компания будет летать на полуостров, если, мол, будет "политическое признание Крыма как части России". Заметим, очевидно, что весь цивилизованный мир никогда не признает оккупацию.

Что этому предшествовало