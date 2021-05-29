Всего говорится о 10 рейсах. В то же время, ни названий авиакомпаний, ни направлений пока не обнародуют.

Заметьте В который раз передумали: в Беларуси сделали новое заявление о "заминировании" самолета Ryanair

Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, пока нельзя. Это могут быть и технические причины,

– говорится в сообщении.

Изменения от авиакомпаний России

Еще 24 мая самолет от авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Калининград , облетел Беларусь. В то же время, тогда в авиакомпании заявили, что такое решение приняли ради "топливной эффективности".

, облетел Беларусь. В то же время, тогда в авиакомпании заявили, что такое решение приняли ради "топливной эффективности". Кроме того, перевозчик подчеркнул: хотя рейс в Калининград совершили в облет Беларуси, обратно возвращались уже без изменений.

Также "Аэрофлот" 27 мая отменил рейс из Москвы в Вильнюс. Причиной стал запрет со стороны Литвы рейсов, маршрут которых пролегает над Беларусью.

По данным СМИ, "Аэрофлот" пытался организовать рейс в облет Беларуси, однако не получил соответствующего разрешения от российских властей.

Обратите внимание! После задержания экс-редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича Беларусь оказалась в изоляции. Еще 25 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Кроме того, ряд стран закрыла авиасообщение с Беларусью.