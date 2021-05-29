Загалом мовиться про 10 рейсів. Водночас ні назв авіакомпаній, ні напрямків наразі не оприлюднюють.

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Було близько десяти рейсів в обхід Білорусії. Але сказати причини змін маршрутів, чи пов'язано це з політичними мотивами, наразі не можна. Це можуть бути і технічні причини,

– мовиться у повідомленні.

Зміни від авіакомпаній Росії

Ще 24 травня літак від авіакомпанії Utair, який виконував рейс Москва – Калінінград, облетів Білорусь. Водночас тоді в авіакомпанії заявили, що таке рішення ухвалили задля "паливної ефективності".

облетів Білорусь. Водночас тоді в авіакомпанії заявили, що таке рішення ухвалили задля "паливної ефективності". Окрім того, перевізник наголосив: хоча рейс до Калінінграда здійснили в обліт Білорусі, назад поверталися вже без змін.

Також "Аерофлот" 27 травня скасував рейс з Москви до Вільнюса. Причиною стала заборона з боку Литви рейсів, маршрут яких пролягає над Білоруссю.

За даними ЗМІ, "Аерофлот" намагався організувати рейс в обліт Білорусі, однак не отримав відповідного дозволу від російської влади.

Зверніть увагу! Після затримання ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Білорусь опинилася в ізоляції. Ще 25 травня Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Окрім того, низка країн закрила авіасполучення з Білоруссю.