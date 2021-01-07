В Беларуси обновили изображение Государственного герба. Цвет контура страны на гербе теперь не зеленый, а золотой.

Также изменилось изображение звезды в верхней части герба. Об этом сообщили на сайте Naviny.by.

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Что изменили в изображении

В прежнем виде звезда имела четкие грани. Это якобы ассоциировалось с милитаризованной символикой. В Минюсте Беларуси отметили, что государство "является миролюбивым, оно сохраняет нейтралитет и ни в коем случае не рассматривает агрессию как способ своей политики".



Как изменился герб Беларуси / Фото Naviny.by

Также исправили изображение земного шара на гербе. Сейчас земной шар вернули и теперь на нем больше Европы и меньше России. Более того, уточнили контуры материков, изменился их цвет.

Почему герб скорректировали

Герб изменили в соответствии с законом № 83-С "О государственных символах Республики Беларусь". Он расширяет использование госграницы на массовых мероприятиях. В прежней редакции его могли использовать:

во время государственных праздников и праздничных дней;

во время торжественных мероприятий, которые организуют государственные органы и другие организации;

гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.

Напомним! Минкульт Украины 19 ноября объявил победителя конкурса эскизов на Большой Государственный герб. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака княжеского государства Владимира Великого.