В Беларуси обновили государственный герб: как он выглядит
В Беларуси обновили изображение Государственного герба. Цвет контура страны на гербе теперь не зеленый, а золотой.
Также изменилось изображение звезды в верхней части герба. Об этом сообщили на сайте Naviny.by.
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Что изменили в изображении
В прежнем виде звезда имела четкие грани. Это якобы ассоциировалось с милитаризованной символикой. В Минюсте Беларуси отметили, что государство "является миролюбивым, оно сохраняет нейтралитет и ни в коем случае не рассматривает агрессию как способ своей политики".
Как изменился герб Беларуси / Фото Naviny.by
Также исправили изображение земного шара на гербе. Сейчас земной шар вернули и теперь на нем больше Европы и меньше России. Более того, уточнили контуры материков, изменился их цвет.
Почему герб скорректировали
Герб изменили в соответствии с законом № 83-С "О государственных символах Республики Беларусь". Он расширяет использование госграницы на массовых мероприятиях. В прежней редакции его могли использовать:
- во время государственных праздников и праздничных дней;
- во время торжественных мероприятий, которые организуют государственные органы и другие организации;
- гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.
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