На Рождество Александр Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем. По словам Лукашенко Бог предупреждает людей.

Необходимо думать о детях. Такое заявление самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сделал во время визита в Минский храм Воздвижения Креста Господня, сообщает "Белта".

Актуально Нужно отправить 2020 в историю, – Лукашенко объявил 2021 – годом народного единства

Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день он (Бог – 24 канал) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей,

– подчеркнул самопровозглашенный президент.

По словам Лукашенко, иначе можно потерять все. Народ Беларуси якобы вернется к тому, через что прошли прошлые поколения. Самопровозглашенный президент даже вспомнил 1917 год, время октябрьского переворота.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы "дети ходили в тряпках и под кнутом".

Обратите внимание! С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Есть жертвы и сотни раненых. Однако Лукашенко заявил, что не уйдет с поста президента, пока этого не захочет "последний омоновец".