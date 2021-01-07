Нам нужно взять в руки голову – Лукашенко на Рождество заговорил об Октябрьском перевороте
На Рождество Александр Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем. По словам Лукашенко Бог предупреждает людей.
Необходимо думать о детях. Такое заявление самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сделал во время визита в Минский храм Воздвижения Креста Господня, сообщает "Белта".
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Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день он (Бог – 24 канал) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей,
– подчеркнул самопровозглашенный президент.
По словам Лукашенко, иначе можно потерять все. Народ Беларуси якобы вернется к тому, через что прошли прошлые поколения. Самопровозглашенный президент даже вспомнил 1917 год, время октябрьского переворота.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы "дети ходили в тряпках и под кнутом".
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