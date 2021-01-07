На Різдво Олександр Лукашенко закликав білорусів замислитися про майбутнє. За словами Лукашенка Бог попереджає людей.

Необхідно думати про дітей. Таку заяву самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зробив під час візиту до мінського храму Воздвиження Хреста Господнього, повідомляє "Белта".

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Нам треба взяти в руки голову і задуматися про наше майбутнє. Саме в цей святий день він (Бог – 24 канал) звідти попереджає нас. Він нас попереджає, щоб ми думали про майбутнє, думали про майбутнє наших дітей,

– наголосив самопроголошений президент.

За словами Лукашенка, інакше можна втратити все. Народ Білорусі нібито повернеться до того, через що пройшли минулі покоління. Самопроголошений президент навіть згадав 1917 рік, час Жовтневого перевороту.

Окрім того, Лукашенко наголосив, що не хоче, аби "діти ходили у ганчірках та під батогом".

Зверніть увагу! Від серпня 2020 року у Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка. Є жертви та сотні поранених. Однак Лукашенко заявив, що не піде з поста президента, доки цього не захоче "останній омонівець".