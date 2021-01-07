У Білорусі оновили зображення державного герба. Колір контуру країни на гербі тепер не зелений, а золотий.

Також змінилося зображення зірки у верхній частині герба. Про це повідомили на сайті Naviny.by.

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Що змінили у зображенні

У попередньому вигляді зірка мала чіткі грані. Це нібито асоціювалося з мілітаризованою символікою. У Мін'юсті Білорусі зазначили, що держава "є миролюбною, вона зберігає нейтралітет і в жодному разі не розглядає агресію як спосіб своєї політики".



Як змінився герб Білорусі / Фото Naviny.by

Також виправили зображення земної кулі на гербі. Наразі земну кулю повернули і тепер на ній більше Європи і менше Росії. Ба більше, уточнили контури материків, змінився їхній колір.

Чому герб скорегували

Герб змінили відповідно до закону № 83-З "Про державні символи Республіки Білорусь". Він розширює використання держпрапора на масових заходах. У колишній редакції його могли використовувати:

під час державних свят і святкових днів;

під час урочистих заходів, які організовують державні органи та інші організації;

громадянами під час народних, трудових, сімейних свят і в інші пам'ятні дати.

Нагадаємо! Мінкульт України 19 листопада оголосив переможця конкурсу ескізів на Великий Державний герб. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для Великого Державного герба, зокрема герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знаку Княжої Держави Володимира Великого.