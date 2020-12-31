В Беларуси более сотни участников акций неповиновения против режима Лукашенко встретят 2021 год под административным арестом. Среди них – десятки политзаключенных, самая известная из которых – оппозиционерка Мария Колесникова.

Самому молодому заключенному демонстранту лишь 19

По предварительной информации, под стражей содержатся по меньшей мере 112 демонстрантов. Среди них – 18 женщин. Об этом сообщила белорусская правозащитная организация "Весна".

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Самому младшему узнику режима – всего 19 лет, самому старшему исполнилось 64.

Рекорд по бросанию людей за решетку – у судьи Советского района Минска Марии Федоровой. Эта служительница Фемиды отправила в изоляторы по меньшей мере 10 человек.

За 2020 год журналистов в Беларуси задерживали 477 раз

Отметим, что 2020 год стал самым жестоким в истории Беларуси и по репрессиям к представителям СМИ. С начала года журналистов задерживали 477 раз. Более того, медийщиков нередко били правоохранители. 15 журналистов находятся под уголовным преследованием , 9 – до сих пор в СИЗО.

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