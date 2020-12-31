У Білорусі понад сотня учасників акцій непокори проти режиму Лукашенка зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом. Серед них – десятки політв'язнів, найбільша відома з яких – опозиціонерка Марія Колесникова.

Наймолодшому ув'язненому демонстранту лише 19

За попередньою інформацією, утримуються щонайменше 112 демонстрантів. Серед них – 18 жінок. Про це повідомила білоруська правозахисна організація "Весна".

До теми Ми бачили таких у кадрах німецької хроніки: Лукашенко назвав протести спробою відродити нацизм

Наймолодшому в'язню режиму – всього 19 років, найстаршому – виповнилось 64.

Рекорд по киданню людей за ґрати – у судді Радянського району Мінська Марії Федорової. Ця служителька Феміди відправила до ізоляторів щонайменше 10 осіб.

За 2020 рік журналістів у Білорусі затримували 477 разів

Зазначимо, що 2020 рік став найбільш жорстоким в історії Білорусі і щодо репресій до представників ЗМІ. З початку року журналістів затримували 477 разів. Ба більше, медійників нерідко і били правоохоронці. 15 журналістів перебувають під кримінальним переслідуванням , 9 – досі у СІЗО.

Більше новин про протести у Білорусі можна прочитати тут.