В Беларуси планируют акцию против войны с Украиной

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает народ выйти на протесты против войны с Украиной уже завтра.

Лидер оппозиционных сил Беларуси призывает сограждан перестать молчать о ситуации в Украине и выйти на акции протеста.

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Политик призвала людей уже завтра, 27 февраля в 14:00 выходить в своих городах к избирательным участкам и решительно выражать свой протест против войны.

Как можно требовать смелых поступков от людей, живущих в страхе полтора года? Война, в которую нас втянули, началась два дня назад. Но до сих пор белорусы не заявили, что они против, не показали это украинцам действиями. Так имею ли я право просить вас о действиях? Возможно, нет. Но я не прощу себе, если не попробую,

– заявила Тихановская в обращении.

Кроме этого, оппозиционер добавила, что у белорусов "нет права считать себя заложниками обстоятельств", в частности из-за того, что их страна способствовала российским оккупантам, которые вероломно напали на мирную Украину, а значит на них лежит ответственность.

Видеообращение Светланы Тихановской к белорусам

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