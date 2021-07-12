Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российским пропагандистам.

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Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни. Все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ,

– сказал он.

Макей добавил, что говорится о "противодействии организованной преступности и попыткам организовать в Беларуси террористические акты".

Обратите внимание! Лукашенко заявил, что принял решение о закрытии границы с Украиной. Диктатор объяснил свое решение тем, что из нашей страны якобы поступает много оружия.

Странные заявления Лукашенко: последние новости

Лукашенко заявил, что служащие на границе с Литвой якобы перехватили беспилотник, к которому прикрепили взрывчатку.

Он говорил о закрытии границ с Украиной. Несмотря на это, украинские ведомства сообщили, что такой информации нет.

Также диктатор угрожал канцлеру Ангеле Меркель и рассказывал о некой "масштабной антитеррористической операции".

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