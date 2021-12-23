Такое решение приняло министерство внутренних дел Беларуси 23 декабря.
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Поэтому теперь интернет-ресурс "Радио Свобода" находится в перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
А еще 3 декабря Центральный районный суд Минска признал "экстремистскими" материалами информационную продукцию телеграм-канала "Радио Свобода". Президент медиакорпорации "Радио Свобода" Джейми Флай категорически отверг "этот дурацкий ярлык".
Мы намерены продолжать предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим Лукашенко продолжает давать понять, что его пренебрежение к правде и усилия по ограничению доступа к независимой информации не знают границ,
– отметил он.
Что известно о"Радио Свобода"
Это интернет-издание и радиостанция, финансируемая Конгрессом США. "Радио Свобода" работает во многих странах, в частности в Украине, России, Казахстане, Беларуси и является независимой от власти этих стран. В издании работают штатные журналисты, а также большое количество фрилансеров по всему миру.