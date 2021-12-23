Таке рішення ухвалило міністерство внутрішніх справ Білорусії 23 грудня.

Важливо У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів опозиційних медіа

Тож тепер інтернет-ресурс "Радіо Свобода" перебуває у переліку організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності.

А ще 3 грудня Центральний районний суд Мінська визнав "екстремістськими" матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода". Президент медіакорпорації "Радіо Свобода" Джеймі Флай категорично відкинув "цей безглуздий ярлик".

Ми маємо намір продовжувати надавати об'єктивні новини та інформацію білоруському народу, який зараз як ніколи потребує незалежних ЗМІ. Режим Лукашенка продовжує давати зрозуміти, що його зневага до правди та зусилля щодо обмеження доступу до незалежної інформації не знають кордонів,

– зазначив він.