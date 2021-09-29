В Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео возгорания

29 сентября 2021 , 05:39
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Источник:

МЧС Беларуси

В Беларуси возник пожар на территории на нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке Витебской области. Факельное горение превысило высоту в 3 метра.

Пожар произошел вечером 28 сентября. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:14.

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Детали пожара:

  • При запуске установки замедленного коксования произошел выход дизельного топлива.
  • В дальнейшем оно вспыхнуло.
  • Факельное горение достигло высоты в более чем 3 метра.
  • Чтобы ликвидировать возгорание, на место согнали 15 единиц пожарной техники и 58 спасателей.

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Что известно о "Нафтане"?


Это белорусский государственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Новополоцке Витебской области. Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

До введения международных санкций против Беларуси более половины своей продукции завод экспортировал. Преимущественно – в страны Европейского Союза.

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Автор: Василь Денисюк