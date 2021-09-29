В Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео возгорания

Пожар произошел вечером 28 сентября. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:14.

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Пожар на заводе "Нафтан": смотрите видео

Что известно о "Нафтане"?

Это белорусский государственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Новополоцке Витебской области. Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.



До введения международных санкций против Беларуси более половины своей продукции завод экспортировал. Преимущественно – в страны Европейского Союза.

Город Новополоцк в Беларуси: карта