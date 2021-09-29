В Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео возгорания
29 сентября 2021 , 05:39Читати новину українською
Источник:МЧС Беларуси
В Беларуси возник пожар на территории на нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке Витебской области. Факельное горение превысило высоту в 3 метра.
Пожар произошел вечером 28 сентября. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:14.
Интересно В Беларуси во время спецоперации убили силовика КГБ: режим диктатора обвинил оппозицию
Детали пожара:
- При запуске установки замедленного коксования произошел выход дизельного топлива.
- В дальнейшем оно вспыхнуло.
- Факельное горение достигло высоты в более чем 3 метра.
- Чтобы ликвидировать возгорание, на место согнали 15 единиц пожарной техники и 58 спасателей.
Пожар на заводе "Нафтан": смотрите видео
Что известно о "Нафтане"?
Это белорусский государственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Новополоцке Витебской области. Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.
До введения международных санкций против Беларуси более половины своей продукции завод экспортировал. Преимущественно – в страны Европейского Союза.
Город Новополоцк в Беларуси: карта