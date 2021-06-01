Фактически на финишной прямой, – в Беларуси рассказали детали согласования интеграции с Россией

Беларусь и Россия уже фактически вышли на финишную прямую в вопросе интеграции двух стран. Сейчас происходит согласование всех союзных программ.

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Важно Интеграция – в тупике, – аналитик о союзе Беларуси и России

Головченко заявил, что пока осталось "дошлифовать немного вопросов". По его словам, всю работу по интеграции Беларуси и России планируют завершить не позднее лета.

Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России,

– рассказал белорусский премьер.

Он заверил, что сейчас якобы не говорится о любом ущербе политическому или экономическому суверенитету Беларуси.

"Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно", – отметил Головченко.

В апреле 2021 года Лукашенко заявлял, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года. Неразрешимый вопрос – объединение налоговых систем.

Заметим, что об интеграции Беларуси и России говорят уже давно. А в Госдуме России даже подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. По состоянию на 2020 год работа над программой действий по интеграции находилась на завершающей стадии.